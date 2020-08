Yanina Latorre contó que “aparecieron nuevas microcalcificaciones” luego de una mamografía: “Hay que hacerse estudios y no dormirse en los laureles”

Yanina Latorre contó que le volvieron a salir microcalcificaciones en una de sus mamas (Video: Instagram)

La semana pasada, Yanina Latorre había anunciado que se ausentaría de Los ángeles de la mañana -en donde se destaca como panelista- durante dos días para someterse a una serie de estudios médicos de rutina. La mujer de Diego Latorre concientizó a sus seguidores de Instagram al alentarlos a que se realicen los chequeos anuales correspondientes, aún durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Este miércoles por la mañana, la panelista repasó cómo fueron los resultados de sus estudios, principalmente los ginecológicos. “Pap (Papanicolaou), increíble; ecografía vaginal, increíble”, comenzó relatando, y se detuvo al hablar de la ecografía mamaria. “Bien”, dijo en sus Stories de Instagram, red social en donde tiene un millón y medio de seguidores.

Luego contó que el resultado de la mamografía fue “dudoso”. “Siempre me pasa lo mismo”, afirmó y agregó: “¿Te das cuenta por qué hay que ir al médico y hacerse los estudios?”. Y detalló cuáles son los pasos a seguir: “La mamografía me dio cero. Eso quiere decir que hay que repetir porque aparecieron nuevas microcalcificaciones”.

De inmediato, recordó la operación a la que se sometió el año pasado. “A mí me habían sacado de este lado -dijo señalándose un extremo de su mama derecha-, ahora aparecieron de este lado (indicó sobre la misma mama). Luego de expresar sus sensaciones (”Me caga la vida”) aseguró que ya sacó un turno con su médico especialista en mastología, al que verá la semana que viene. “Seguramente me haga hacerme una mamografía magnificada para ver -remarcó-. Espero no tener que llegar a la punción y no tener que operarme de nuevo”.

Yanina Latorre se destaca como panelista en "Los ángeles de la mañana", de lunes a viernes por El Trece, y en "Polino auténtico" en Radio Mitre

“¿Te das cuenta lo que es la vida? Me operé el año pasado y ahora me volvieron a salir. No hay que dormirse en los laureles”, continuó incentivando -una vez más- a que sus seguidores no dejen pasar los controles médicos de rutina. “Si todavía no fuiste, andá a la ginecóloga y hacete la mamografía”.

Y reforzó el concepto. “Están esos boludos que me dicen: ‘¿Para qué voy a ir al médico, si me encuentran algo?’. No, todo lo que te van encontrando, lo van agarrando a tiempo”, enfatizó Yanina. “Los años no vienen solos. Por eso, querida o querido, sacate turno al médico y, aunque seas joven, andá. Porque es mejor prevenir que curar, aunque te parezca una frase hecha”.

VER TAMBIÉN “Me encontré un bulto”: Jimena Barón les advirtió a sus seguidores sobre la necesidad de no interrumpir las consultas médicas en la cuarentena

En tanto, reveló que los análisis de sangre dieron “casi todo perfecto”, salvo el colesterol malo, que resultó alto. “Es complicadito por las arterias, el corazón. Todavía soy joven... Yo tengo un temita: genero colesterol desde que soy chica”, dijo y agregó que espera poder regularlo con dieta y ejercicio físico, sin tener la necesidad de tomar una pastilla.

Antes de terminar la serie de videos que publicó en sus redes sociales, Yanina Latorre volvió a hablar de su turno con el mastólogo. “Voy la semana que viene para terminar con el temita de las lolas. Eso me tiene enferma”, se sinceró y admitió: “Creo que esta catarsis con ustedes me ayuda”.

En julio pasado, el doctor Daniel Stamboulian escribió una columna para Infobae en la cual habló de la “la importancia de los chequeos mamarios para una detección temprana del cáncer”. “Realizar los chequeos anuales sirve y es muy importante para detectar precozmente la enfermedad porque mediante una ecografía o mediante una mamografía la puedo diagnosticar antes que me de síntomas”, dijo e indicó que en la Argentina, se detectan entre 15 mil y 20 mil nuevos casos por año. “Vale aclarar que, diagnosticado a tiempo, es un tipo de cáncer que presenta un elevado nivel de curación”.

