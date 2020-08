El día que Esmeralda Mitre causó sensación por su actuación en “Floricienta”

El día que Esmeralda Mitre estuvo en Floricienta

Mediados de 2004. Esmerada Mitre era una joven de apenas 22 años. Y Cris Morena, que había creado una de las tiras más exitosas de su carrera como productora, la había convocado para hacer una participación en Floricienta, la novela protagonizada por Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro que hoy volvió a emitirse por la pantalla de Telefé con un rating que supera los 13 puntos. ¿El resultado? Al igual que ocurre cada vez que irrumpe en la pista del Cantando 2020, por El Trece, la actriz se terminó robando todas las miradas.

De hecho, en estos días, los fanáticos de la tira infanto-juvenil rescataron un capítulo, exactamente el número 52, en el que Esmeralda, interpretando a Lucía, llegaba a la casa de los Fritzenwalden de la mano de Benjamín Rojas, en su rol de Franco. Ahí le preguntaba al ex Rebelde Way si no pensaba en Flor, “el amor de tu vida”, cuando estaba con ella. Y él le respondía con un tierno beso, y otro...

En ese momento, irrumpe Navarro en su papel de Federico, rebautizado como Freezer por Flor. “¿Te acordás de Lucía, tu amiga de la primaria?”, le pregunta entonces Rojas. Pero Juan contesta con un seco “no”, y se retira del lugar. “¿Me parece a mí o tu hermano es medio amargo?”, dice entonces Esmeralda. “Medio si lo mirás con un solo ojo”, le responde Rojas.

La siguiente escena muestra a Bertotti, en su papel de Flor, buscando la manera de salir de la casa en la que trabajaba para poder ir a ensayar “al galpón” con su grupo de música. Entonces se le ocurre pedirle ayuda a Rojas y no tiene mejor idea que entrar a su cuarto sin avisar. ¿Qué ocurre entonces? Se encuentra con Benjamín y Esmeralda, a los besos, recostados en la cama. Y sale corriendo del lugar.

“¿No se habrá enojado porque nos vio juntos?”, pregunta entonces Mitre. “No, si no le importa a ella”, dice Rojas, que hasta ese momento sentía un amor no correspondido por Flor. Y ambos se quedan dudando un instante.

Tras vivir esa incómoda situación, Flor deambula por la mansión, hasta que por fin se acerca a Rojas y le explica para qué lo necesitaba. Él, sin dudarlo, acepta cubrirla frente a Navarro diciendo que la había mandado a “comprar unas facturas”. Y ella, después de pedir disculpas por la irrupción, intenta seguir su camino. Pero era inútil negarlo: la presencia de Esmeralda algo le había generado en el corazón.

“¿Qué me pasa? ¿Estoy celosa? No, no estoy celosa. No estoy celosa....”, se dice a sí misma Flor mientras Esmeralda y Benjamín vuelven a lo suyo. Evidentemente, ya por aquellos años la presencia de la actriz no pasaba inadvertida. Ni siquiera en la ficción.

Cabe señalar que, si bien la misma Esmeralda reconoce que fue su paso en el Bailando 2018 lo que le trajo popularidad, su carrera había comenzado mucho tiempo antes con trabajos en televisión, cine y teatro. Entre otros programas de los que participó, puede mencionarse Enamorarte, Valientes, Taxxi, amores cruzados, Guapas y Por Amarte así. En la pantalla grande hizo Nocturnos, Vaquero, La vida anterior, Amapola e Hija única. Y en el escenario se lució con Incendios, Hamlet y No sos vos soy yo.

