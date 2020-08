Pepe Cibrián habló sobre su futuro en el “Cantando 2020” y apuntó contra la producción: “Lo que ellos decidan conmigo ya no es mi problema”

En diálogo con Teleshow, el jurado afirmó que tiene contrato hasta el 1° de noviembre

A un mes del inicio Cantando 2020, la producción ya planea hacer cambios en el certamen. A la convocatoria de nuevas figuras para sumarse como participantes, ahora apareció una fuerte versión que contó José María Listorti en Hay que ver (El Nueve) y tiene que con posibilidad de que Pepe Cibrián sea el reemplazo por Marcelo Polino en el jurado.

Teleshow se comunicó con el director teatral y le consultó sobre las versiones que comenzaron a tomar fuerza en las últimas horas. “Hoy y mañana (por el martes y miércoles) me van a reemplazar porque tengo problemas familiares. Yo tengo una tía de 90 años- hermana de mi mamá- que no está nada bien y que tiene de todo”, comenzó explicando Cibrián que por este tema será reemplazado durante estas noches por Oscar Mediavilla.

“Yo tampoco estoy bien... No sé si es por la depresión o la tristeza que me genera esto. Por eso le pedí a la producción no ir”, aseguró Pepito. Sin embargo ante la pregunta si se veía afuera de su rol de jurado, expresó: “Lo que ellos decidan hacer conmigo ya no es mi problema. Puede ser, pero no lo sé. Nunca me han dicho ‘usted no sigue’”.

“Hoy y mañana me van a reemplazar porque tengo problemas familiares", aseguró el director teatral

“Estoy muy entusiasmado, me cuidan mucho y creo que la vamos a pasar muy bien. En realidad, no es algo nuevo para mí porque hace muchos años que escucho gente cantar, que marco, que enseño, que dirijo. Me atrae mucho también la mezcla de los participantes, algunos con experiencia y otros con casi ninguna”, había manifestado el artista en el momento que fue convocado para ocupar este rol en el ciclo que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández.

De todos modos, Pepe Cibrián dejó en claro que “tiene un contrato raro” y que en caso de quedarse afuera del programa no “habrá problemas” porque no entrará en ninguna instancia legal, a pesar de que su contrato vence el 1° de noviembre. “No es un tema grave. Lo grave es como estamos mi tía y yo que tengo 72 años”.

Oscar Mediavilla reemplazará a Pepe Cirbián por lo menos durante dos galas (martes y miércoles)

“A la persona que sería el reemplazo ya le preguntaron y dijo ‘si se va esta otra persona, no tengo ningún problema”, había manifestado Listorti en su programa con el aval de Gabriel Fernández, más conocido como El productor enmascarado, que después sugirió que el cuarto jurado sería rotativo. “Cuando le comunican a esta persona y le dicen ‘vamos a hacer unos cambios en el jurado y vamos a ver si la semana que viene te liberamos’, esta persona les dijo ‘¿me dan quince días a ver si le encuentro la vuelta?’”, agregó el conductor.

En tanto, Ángel de Brito dio a través de su cuenta de sus redes sociales a conocer quiénes son los nuevos famosos que ya están a un borde de sumarse al Cantando. Alexander y Charlotte Caniggia, Mica Viciconte y El Dipy, son las figuras que ya tiene en la mira la producción para debutar en la pista con su voz.

Aunque no se conoce mucho más sobre la participación de estas picantes incorporaciones, El Dipy fue uno de los que confirmó que recibió el llamado para formar parte y resaltó: “Me convocaron hace dos días y quedamos en hablar. Hay mucha gente que lo castiga a Marcelo por el lugar en el que está en la política y yo sé diferenciar esas cosas”.

