Lorena Meritano denunció que fue víctima de acoso sexual por WhatsApp: “Estoy asqueada y aterrada”

La actriz Lorena Meritano sufrió acoso sexual a través de su teléfono personal. Según denunció en las redes sociales, el agresor buscó comunicarse con ella a través de una videollamada y usando la foto de contacto de una de sus sobrinas.

La conductora hizo captura de los mensajes y videos que recibió y los publicó en su cuenta de Twitter, en la que tiene más de 200 mil seguidores, pidiéndoles que la ayuden a bloquear dicho contacto. Luego de comunicarse por videollamada, el hombre le envió material fílmico con contenido explícito. Y lo hizo a través de distintos números telefónicos.

“¿Le pido a Dios que este tipo de acosadores dejen de enviarme este tipo de mensajes o de llamarme como anoche a la madrugada por videollamada usando una foto de mi sobrina y contesto y hay un hombre masturbándose? Estoy agotada, asqueada y asustada. Y sí, le pido a Dios salud”, escribió la actriz, que en 2014 luchó contra un cáncer de mama, del que se recuperó dos años después.

Lorena Meritano denunció acoso sexual

La angustia de la actriz al relatar los hechos en su cuenta de Twitter

Luego, detalló el método que utilizó el acosador para que la actriz respondiera a la llamada pensando que del otro lado de la línea había un familiar suyo. “Anoche estaba dormida cuando recibí una llamada de WhatsApp de video y el contacto era la foto de una de mis sobrinas. Atendí asustada y del otro lado había alguien masturbándose”, relató, y detalló que si bien lo bloqueó “enseguida”, el hombre continuó acosándola a través de otras líneas.

“Necesito denunciarlo. Ayuda, por favor”, le rogó Lorena a sus seguidores, mostrando los números desde los cuales la acosaron, y que pertenecen a líneas de los Estados Unidos. “Espero pronta respuesta y que se acabe esto. Es asqueroso. Me siento muy mal”, agregó la actriz, quien aseguró que siempre se trató del mismo acosador.

También consideró que es “aterrador” que hayan utilizado la foto de su sobrina buscando que la actriz respondiera a la videollamada. “Estoy asqueada y aterrada”, describió sobre sus sensaciones, y luego aclaró que si bien bloqueó el contacto para que no pudiera volver a comunicarse con ella, antes tomó capturas de pantalla para poder obtener los números y hacer la denuncia correspondiente.

Más tarde, cuando logró recuperarse del mal momento, Lorena Meritano utilizó su cuenta de Instagram para postear una oración de Miguel Arcangel. “En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén”, escribió en el rezo que compartió con su millón y medio de seguidores.

Desde que le diagnosticaron cáncer, Lorena Meritano se refugió en su fe y suele compartir oraciones en sus redes sociales

Lorena Meritano no es la acusa famosa que recibió un acoso de estas características. En mayo pasado, la conductora y periodista Melina Fleiderman denunció a un repartidor que le había llevado comida a su casa porque tomó su número de teléfono de la aplicación y comenzó a escribirle por WhatsApp a altas horas de la noche.

Nati Jota, por su parte, fue víctima de ciberacoso sexual al recibir audios con contenido explícito por Instagram. “A los que no entienden al feminismo, ¿qué les genera este mensaje? -les consultó a sus seguidores-. Yo no puedo escucharlo una vez más de la angustia y el rechazo que me da, más allá de que sea para mí. ¿Ahora entienden a qué nos referimos con ‘machirulo’ y todo lo que no hay que ser? Aparte, la impunidad de mandarlo en un audio. El desprecio. La ira. ¿Por qué? Están locos”, dijo en su momento la periodista e influencer.

