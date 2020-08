El comentario despectivo de Ivana Nadal contra Nati Jota, en medio del escándalo por su ex novio

Enemigas públicas: Ivana Nadal y Nati Jota (Foto: Instagram)

Aún cuando muchos todavía no saben quién es realmente Bruno Siri, gran parte ya lo ubica como el generador de un enfrentamiento entre Ivana Nadal y Nati Jota. O al menos lo reconoce vagamente por verlo en las fotos que la ex conductora de Telefe viene posteando en sus redes en estos días. Y hasta quizás por recordar que era el muchacho que solía aparecer en la cuenta de Instagram de la periodista.

En esas fotos de estas horas de Siri con Nadal transcurre buena parte de este conflicto que se plasma en los medios, pero tiene razones personales. “No estaba preparada para esto”, reconoció Jota este mediodía, en diálogo con LAM, sobre esas imágenes en las que el rugbier -de eso se ocupa Bruno, nacido en el Chaco 26 años atrás, para más datos- aparece besándose y abrazándose con la conductora televisiva -una de las ocupaciones de Ivana-. El problema es cuándo comenzaron a salir, de qué manera se enteró Nati, hasta dónde llegaba el vínculo entre ellas.

Ayer nomás: Nati Jota y Bruni Siri, juntos

En esa misma entrevista con Ángel De Brito y su equipo, la influencer se sinceró. Admitió que con Ivana no eran “amigas” aunque sí mantenían un contacto frecuente por razones laborales; por caso, solían coincidir en distintos eventos a los que eran convocadas, ya que las marcas encuentran que tienen un perfil similar y se dirigen a públicos parecidos.

“(Con ella) siempre tuvimos la mejor, te tira buena onda, así como la ven, te tira para arriba”, la describió a Nadal, y si bien desmintió una pelea, Jota anunció una decisión que no es menor para los jóvenes en estos tiempos que corren: “La dejé de seguir (en las redes) porque no quería ver tantas fotos (con Bruno)”.

Casi al mismo tiempo en que Nati Jota se sentaba en el living de LAM, Ivana posteó una nueva foto con su novio. Se los ve acaramelados, y con una frase escrita al pie: “Bebito. Tanto amor”. El posteo se colmó de comentarios en apenas unos minutos; la modelo respondió muchos. De ese modo, definió a esta relación como un “amor sano, real”. A la reflexión de una seguidora sobre la disputa mediática y los comentarios de Nati, contestó: “La vida me reafirma segundo a segundo que voy por el buen camino”. También dejó un consejo: “Construyan ese amor propio y solas aparecen esas personas que multiplican ese amor”.

Pero Nadal empezó a subir la apuesta cuando aprobó -risa mediante- la afirmación de un joven sobre que “el amor no tiene seguro y menos contra terceros”. Y entonces, un seguidor dejó una broma repleta de ironía, en relación a la situación sentimental de Jota: ”Nati J ha salido del grupo”. Haciendo a un lado los mensajes positivos que venía volcando en su posteo, la respuesta de Ivana fue contundente: “Nunca estuvo”.

El posteo de Ivana Nadal en Instagram con Bruno Siri y su frase dedicada a Nati Jota

Nueves meses atrás, entendiendo que no eran “tan parecidos” como ellos creían y tampoco tenían tantas cosas en común, Nati y Bruno se separaron luego de una relación de dos años, con convivencia incluida. No obstante, no eliminaron de sus cuentas en las redes sociales las fotos que se habían sacado juntos, las mismas que se superpusieron con las que empezó a publicar Ivana.

“Cotamos en noviembre, seguimos charlando y nos vimos un poco más, hasta febrero. Yo lo estaba intentando, no sé si él lo estaba intentando. En marzo empezó la cuarentena y dejamos de hablar”, reveló hoy Jota. “Hicimos todo correcto”, había asegurado Nadal ayer, en una especie de descargo. Y concluyó: “Nati sabía todo, ya lo habíamos hablado”.

Una foto -hoy- improbable: Ivana Nadal y Nati Jota

Por el momento, aunque sale en una cuenta y todavía aparece en la otra, Bruno Siri no habló al respecto.

