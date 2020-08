La emoción de Tití Fernández por la reapertura de los cementerios: “Vamos a poder llevarle una flor a Sole”

Titi Fernández agradeció la reapertura de los cementerios (Video: Instagram)

La pandemia del coronavirus confinó a todos los argentinos en sus casas. Y el aislamiento social obligatorio les impidió seguir adelante con las reuniones sociales, los abrazos y los besos. Pero, además, les negó la posibilidad de despedir a sus seres queridos cuando fallecen, y de visitar a los que ya partieron en un cementerio. Porque, durante los últimos cinco meses, todo esto estuvo vedado.

Sin embargo, luego de que se empezaran a efectivizar las primeras aperturas de la cuarentena en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que se permitieron los deportes individuales, se habilitaron la mayoría de los servicios profesionales y se concretó la reapertura de negocios, Tití Fernández decidió hacer un sentido pedido desde sus redes sociales.

“Pregunta para Horacio Rodriguez Larreta y Diego Santilli. Desde mediados de marzo no podemos ir a dejarle una flor a nuestra hija Soledad. Me gustaría saber en qué momento van a habilitar el cementerio de la Chacarita para que podamos ir a verla. Vamos a ir con tapabocas y vamos a respetar la distancia social como ocurrió ayer en las concentraciones. Me encantaría que puedan responderme. Muchas gracias”, había escrito el periodista, junto a un video en el que relataba su inquietud.

Tití Fernández pidió que le dejaran visitar a su hija en el cementerio (Video: Instagram)

Tití y su mujer, Nora, han mantenido vivo el recuerdo de su hija desde el 1 de julio de 2014, cuando un absurdo y evitable accidente automovilístico se las arrancó de las manos. En ese momento, Soledad tenía apenas 26 años y estaba cubriendo el Mundial de Fútbol de Brasil para Torneos y Competencias. Y nadie podía imaginar semejante tragedia. Sin embargo, sus padres nunca la dejaron caer en el olvido. Pero, a diferencia de las veces anteriores, en la celebración del cumpleaños número 33 de la joven no pudieron ir a llevarle un flor a su tumba. Y eso los entristeció más todavía.

Lo cierto es que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires tomaron nota del pedido de Tití y él no tardó en responderles. “Nobleza obliga. Hoy por la mañana recibí un llamado de Diego Santilli que había escuchado mi pedido por la reapertura de los cementerios y me comentó que fue un error no haberlos abierto antes y que hoy mismo iban a sacar la resolución para que a partir de mañana, en grupo de dos personas, cumpliendo con la distancia social y el uso de tapabocas, podamos ir”, compartió el jueves pasado el periodista en un posteo, junto al que también subió un video.

Y agregó: “Mi agradecimiento a Diego, a quien conozco hace muchos años a través de mi amistad con Hugo Santilli, que fue presidente de River en la década del ’80. ¡Y felices porque vamos a poder llevarle una flor a Sole!”.

Tití junto a su mujer en una foto con Sole (Instagram)

Cabe recordar que, en medio de esta coyuntura que tan mal lo tiene, Tití y su mujer recibieron una hermosa sorpresa. ¿Cuál? El 22 de julio, su hijo Gonzalo y su nuera, Luján, le dieron otra nieta, a la que decidieron llamar Sol, en honor a su tía. “¡No saben lo feliz que estoy! ¡La mejor noticia que voy a recibir este año! ¡Qué alegría que tengo!”, había escrito el periodista junto a las imágenes de la beba apenas le informaron de su nacimiento.

