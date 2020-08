Jamie Foxx y Joseph Gordon-Lewitt cuentan los secretos de la pastilla que da superpoderes en “Project Power”

Trailer de "Project Pöwer"





Una píldora que te dé el poder absoluto. Que te permita hacerte invisible o tener una fuerza extrema. Pero, atención: también puede destruirte. Este es el planteo de la nueva película de Netflix, Project Power que reúne a una pareja de actores increíbles como Jamie Foxx (ganador del Oscar por la biopic de Ray Charles) y Joseph Gordon-Levitt (500 días con ella y 7500).

Foxx le da vida a Art, un padre y ex soldado que persigue a los secuestradores de su hija, dueños del lugar donde se fabrica y se distribuye esta droga superpoderosa mientras que Frank (Levitt) es un policía de New Orleans que intenta, como puede, frenar este flagelo. A estos dos actores se le suma Dominique Fishback que interpreta a la joven Robin (convive con su madre diabética) y decide traficar esta droga para poder pagar el tratamiento médico que precisa su mamá.

Con este planteo Project Power se mueve entre la acción constante y persecuciones callejeras que te dejan sin aliento. En comunicación con Teleshow , los tres actores, Foxx, Levitt y Fishback contaron y revelaron detalles de la filmación.

—¿Qué poder les gustaría tener si pudieran tomar la pastilla de Project Power?

—Foxx: Yo sería el “Hombre del amor”: les daría alegría a la gente, risas, para que se olviden de los problemas. (Risas)

—Fishback: A mi me gustaría tener el poder del encantamiento como de un conjuro. Entonces si alguna persona necesita o desea algo yo podría decir esas palabras y así lograr obtener lo que la gente quiere.

—Joseph, ¿por qué decidiste formar parte de este proyecto?

—Levitt: Bueno en realidad me había tomado un par de años sin filmar porque fui papá. Mi primer proyecto, una vez que decidí retomar mi carrera, fue la película 7500 (sobre un avión que es secuestrado por terroristas y se puede ver en Amazon) que realmente era un drama y fue un gran desafío. Entonces quería hacer algo divertido. Leí el guión de Project Power, y ví que iba a estar Jamie Foxx y estaba ambientada en New Orleans, y me dije: “¡Esto va a ser divertido!” Y así fue! Y creo que también va ser divertido ver la película para todos ustedes.

Entrevista a Joseph Gordon-Levitt





Gordon-Lewitt comenzó su carrera siendo un niño a los seis años cuando participó de Lazos de familia junto a Michael J. Fox. Luego llegaría su rol en la comedia 10 cosas que odio de ti en 1999 junto al fallecido Heath Ledger. En los últimos años lo vimos formar parte de (500) days of Summer, Inception de Christopher Nolan y en Batman: el caballero de la noche asciende.

Por su parte, Jamie Foxx se encuentra actualmente entrenando para formar parte de la biopic de Mike Tyson, que en principio se espera para el año próximo. Todos los compañeros del actor de “Ray” afirman que es una de las personas más entretenidas a la hora de filmar y que siempre está haciendo bromas.

—¿Cómo definirías a Jamie Foxx? El parece ser muy divertido…

—Levitt: ¡Sí! Es divertidísimo. Tiene la habilidad de estar cómodo con todos, puede hablar los lenguajes y las jergas de todos y logra conectarse con todo el mundo. De hecho, nos contó diferentes historias sobre gente que conoció. Por ejemplo, que hizo un stand up en cárceles y nos relataba las conversaciones que tuvo con los prisioneros o también que estuvo en una reunión con varios senadores. Eso es un gran talento, yo lo admiro mucho porque se logra conectar genuinamente con todos.

Entrevista a Jamie Foxx





—Si pudieras viajar en el tiempo y te encontraras con vos de pequeño, ¿qué consejo te darías?

—Levitt: Probablemente me diría: “Relájate. Todas las cosas por las que te preocupas, no son tan malas. ¡Y trata de disfrutar!”

—Project power habla también acerca de las segundas oportunidades, ¿creés que en la vida real todos tenemos una chance más?

—Foxx: Yo creo que todo el mundo debería tener segundas oportunidades, es decir, todos transitamos una vida, vamos a cometer errores. Vivimos en un mundo en el que la cosa más pequeña que hagas, puede terminar siendo lo peor de todo, el final de todo. Perola vida es equivocarse, es también cometer errores y nosotros debemos vivir para repararlos..el mundo existe hace millones de años y seguimos intentándolo. Todas las personas necesitamos una segunda oportunidad, mi familia sin una segunda oportunidad hubiese estado perdida..

