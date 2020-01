Era tal el furor que un grupo de empresarios musicales les propuso hacer una versión disco del tema, una especie de remix, con la idea de hacerlo crecer todavía más. Entonces convocaron al grupo español Fangoria, liderado por la célebre Alaska. Pero hubo un litigio judicial: “Nosotros hacemos una remezcla y esa remezcla vuelve a triunfar en España”, señaló la artista en una entrevista con la edición española de Vanity Fair. “Entonces en Miami, de repente, unos productores toman nuestra remezcla y añaden unas voces. No es que sea otra remezcla, ¡era la nuestra! Eso llegó al Tribunal Europeo, pero está desestimado, así que no hay nada que hacer. Pero esto no es culpa de Los del Río, ¡ellos no encargaban sus remezclas! Es la discográfica la que lo hace. De hecho, ellos mismos dicen que el éxito de la canción fue un milagro de la virgen de la Macarena ”, concluyó Alaska.