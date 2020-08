Lizy Tagliani y un tierno gesto con la madre de La Floppy: “La llevamos a mimar en este momento tan difícil”

Lizy Tagliani

Con un desgarrador mensaje, Claudia Peloc, la hermana de La Floppy, expresó el dolor que siente la familia de la artista tras su muerte. “No creo que no te voy a ver más, no lo entiendo, no lo voy a poder superar. Te amo infinito, ayudarme a seguir, no puedo más”, escribió en su cuenta en Instagram el miércoles pasado.

A solo cuatro días de la inesperada y triste noticia de la muerte de Fabián Peloc, mano derecha de Lizy Tagliani, su familia intenta salir adelante en medio del dolor. Para ayudarlos a transitar ese camino está la humorista, quien se mantiene a su lado y siempre está a su disposición.

Muestra de ello fue su presencia en el último adiós en el cementerio de Lomas de Zamora, una de las pocas personas que pudo hacerlo, por el protocolo para evitar la propagación del coronavirus. Y este viernes, Lizy publicó unas fotos en su cuenta en Instagram para compartir con sus casi cinco millones de seguidores la salida que hizo con Feli, la madre de La Floppy, con el objetivo de ayudarla a “despejar” un poco la cabeza, como suele decirse, y brindarle su compañía.

En las imágenes se la puede ver a la mujer mientras la atendían en una peluquería. “La llevamos a mimar un poco en este momento tan difícil a la mamá de La Floppy”, contó la conductora de El precio justo. Y agregó, con cariño: “La Gorda está feliz de que nos ocupemos de estos detalles. Todos saben lo coqueta que era”.

Lizy Tagliani llevó a la madre de La Floppy a que le hicieran "unos mimos", según sus propias palabras, en este momento tan difícil (Foto: Instagram)

En cuestión de minutos la publicación superó los 170 mil “me gusta” y recibió innumerables demostraciones de cariño. Entre ellas se destacan las realizadas por las actrices Manuela Pal, China Kruger y Martina Fasce.

Fabián Peloc, tal era el verdadero nombre de La Floppy, murió a los 33 años en la noche del lunes pasado. Al igual que su gran amiga, también había sido diagnosticada con coronavirus a mediados de junio, pero unos días después recibió el alta. Su fallecimiento no estuvo relacionado con este hecho, sino a complicaciones en su salud derivadas de una leucemia recientemente diagnosticada.

Lizy y La Floppy, amigas inseparables (Foto: Instagram)

Lourdes Sánchez, otra gran amiga de La Floppy, y una de las pocas personas que estaban al tanto de su enfermedad, contó en Hay que ver: “Sinceramente no lo esperábamos. Todos teníamos muchas esperanzas, si bien lo sabíamos desde hace casi un mes de esto que estaba pasando, teníamos muchas esperanzas en que pudiera salir adelante de todo esto”.

“Cuando se recuperó del COVID, a los pocos días nos manda un mensaje diciéndonos que había tenido que llamar a la ambulancia a la madrugada porque sentía un dolor muy fuerte al costado. Lo llevaron, lo internaron, le hicieron estudios, el de sangre dio que había algo raro y lo mandaron a analizar a FUNDALEU y eso ya nos preocupó. A los pocos días le diagnosticaron leucemia -relató Lourdes-. Empezó su tratamiento de quimioterapia, de punciones. Siempre fue muy positivo. Eso es fundamental en estos casos y él las tenía, tenía muchas ganas de seguir viviendo. Con el grupo de amigos empezamos a turnarnos para ir a visitarlo y estar con él”.

La artista murió a los 33 años el lunes pasado, a causa de una leucemia recientemente diagnosticada (Foto: Instagram)

A continuación, dio detalles de cómo fueron sus últimos días: “Le escribí el domingo y no me contestó, cosa que me pareció muy raro porque al toque me contestaba y me dejaban tranquila. Ayer levantó fiebre temprano, y a la noche lo llevaron a terapia intensiva y no aguantó. Estos dos días estuve hablando con su hermana, ella fue la que me dio la noticia”.

