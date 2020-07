Nito Mestre festejará su cumpleaños con un show vía streaming: “Voy contar anécdotas desconocidas”

(Crédito: Santiago Saferstein)

Tiene la simpleza de los grandes. Pero es una leyenda viviente del rock nacional y, como tal, atesora muchas anécdotas dignas de ser escuchadas. Y, por lo tanto, el próximo viernes 31 de julio será un día muy especial para los fans de Nito Mestre. Para celebrar sus 68 años, el músico ofrecerá un show vía streaming al que denominó Festejamos mi cumple en casa. Y, en diálogo con Teleshow , adelantó que no sólo cantará los mejores temas desde sus inicios junto a Charly García en Sui Géneris, sino que también develará historias nunca antes contadas de sus años de juventud junto al hombre del bigote bicolor.

-¿Cómo surgió la idea de este espectáculo virtual?

-Me venían pidiendo que hiciera un show por streaming y yo dije: “Está bien, pero lo hago para festejar mi cumpleaños”. En realidad, yo cumplo el 3 de agosto que cae lunes, pero hacer un show un lunes me resultaba muy raro…

-Por más que estemos en cuarentena, no da.

-Es que yo todavía me acuerdo los días en que vivo. En algún momento me olvidé, allá por abril, pero ahora estoy pendiente. Y quería que fuera un viernes o un sábado. Pero, además, quería que se diera todo lo que implica hacer un show: no que fuera sólo bajar del estudio, ir al living y ponerme a cantar. Ojo, eso no tiene nada de malo. Pero yo quería tener toda esa sensación...

-¿La mística?

-Claro. Así que lo voy a hacer en la sala Siranush de Palermo, donde ya he tocado muchas veces, que me queda cerca de casa . Es un teatro que tiene sonido, luces y todo lo que hace falta. Yo voy a tocar en el escenario, pero vamos a armar una especie de living. Y voy a estar con dos de mis músicos, Ernesto Salgueiro y Fernando Pugliese, con los que trabajo hace veinticinco años, más un invitado que es Manu Sija, un multi instrumentista que era quien iba a abrir el show de Pat Metheny. Eso por el protocolo de no más de diez personas, porque si no sería una banda gigante, ¿no?.

-O sea que vas a hacer un show tal como estás acostumbrado, sólo que sin el público en la sala.

-Exacto. Aunque va a tener algunos agregados. El otro día vi el cumpleaños de Ringo Starr, en el que por ahí estaba cantando y pasaba un video o una foto y contaba algo. Bueno, yo lo que voy a hacer es un show con una buena cantidad de temas, pero le voy a agregar anécdotas referidas a unas fotos inéditas que yo tengo.

-¿Las famosas fotos que recuperaste después de cuarenta años?

-Sí. Eran carpetas que yo había armado cuando comencé mi carrera y que quedaron en manos de alguien, hasta que finalmente las encontré. Así que no sólo voy a mostrar algunas de esas fotos, sino que también voy a contar las anécdotas que las acompañan. Algunas son musicales y otras extra musicales….

-Ya prescribió todo: se puede contar.

-¡Obvio!. Así que va a haber algunas cositas de esas en el show. Obviamente, también me voy a comunicar con la gente, que va a poder comprar sus entradas entrando a Tickethoy.com y seleccionando el país desde dónde quiere verlo, porque les queda guardado hasta el 3 de agosto por si lo quieren ver en otro momento por la diferencia de horario. Y también vamos a mostrar un compilado de los videos del proyecto #AméricaCantaSui.

-¿La convocatoria que hiciste con artistas de todo el continente a través de las redes sociales?

-Esa misma. La idea fue de mi mujer (Pamela Gowland). La empezamos en marzo, como un homenaje a Sui Géneris que está cumpliendo 50 años, y la gente nos ha estado mandando re versiones de los temas de la banda desde Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, México, Estados Unidos….

-¿Manteniendo el estilo original? ¿O te llegó también alguna versión de trap o reggaeton?

-Cada uno hizo lo que quiso. Muchos optaron por respetar la versión original, pero han aparecido canciones con el ritmo colombiano y también hubo un chico que hizo un trap. Todo esto está en el canal de Youtube. También nos han mandado anécdotas de cómo se acercaron a Sui, incluyendo una de Martín Bossi. Y hay temas hechos por León Gieco, Gian Marco, Carlos Vives, Raúl Porchetto, Lito Vitale, Juan Carlos Baglieto...Entonces, como se juntaron tantos músicos, decidimos mandarles una base de un tema clásico, Canción para mi muerte, para que cada uno cantara una frase y nos mandara el video. Algunos de ellos no se conocen. Pero se van a ver cantando todos juntos el 31.

-Imagino que, de alguna manera, va a estar la participación de Charly en el show, ¿o no?

-Charly me llamará el lunes, calculo. Es que él no mira las redes sociales ni nada de eso. Así que no sé. Si algún colega me manda videos o mensajes, los voy a mostrar o leer. Pero yo no programé nada de eso porque hubiera sido como decirles: “Acordate de traerme un regalo”. Eso lo dejo a criterio de cada uno.

-O sea que si se entera García, te llamará...

-Todo puede pasar. Las sorpresas se verán ese día.

-Decís que Charly no está con el tema de las redes y demás, pero a vos te noto muy ducho con las nuevas tecnologías. ¿Me equivoco?

-Lo que pasa es que hace como 33 años, cuando dejé de tomar alcohol y me dijeron que me mantuviera ocupado, empecé a estudiar computación. Y me hice muy amigo de la tecnología. Después, empecé a viajar bastante y tuve amigos que me recomendaban qué computadora comprar y qué programa tenía que bajar para hacer música o para editar. Así que le tomé mucho cariño. Además entiendo bastante el lenguaje y, como soy curioso, cuando aparece algo nuevo siempre me prendo.

-Interesante.

-Recién estaba hablando con Alejandro Lerner, que me estaba pasando un sistema para conectar una interface y tocar a distancia varios músicos a la vez. Lo estoy probando, todavía no funciona bien. Pero me gusta y me interesa la tecnología, aunque me tiene un poquito harto…

-¿Por qué?

-¡Por la pandemia y la cuarentena!

-En tu caso fue un cambio brusco: pasaste de una gira internacional a estar encerrado…

-Sí. Yo me fui de Buenos Aires el día 25 de febrero, para Miami. Ahí ensayé con los músicos y me fui a tocar a Costa Rica el 5 de marzo. Ese fue mi último show. Pero entre abril y mayo tenía unos 17 recitales en Estados Unidos y Europa. Tenía que estar en lugares como Berlín y Londres, que era la primera vez que iba a tocar. También tenía gira por España. ¡Y se cayó todo! Así que me quedé como Maradona cuando dijo que le cortaron las piernas….

-¿Y cómo te pegó eso?

-Uno se tiene que adaptar porque no le queda otra. No fue un golpe de un día para el otro, porque yo la veía venir con esto del virus. Encima estudié medicina, así que me informaba y decía: “La veo negra”. Intuición. Aunque nunca en mi vida me imaginé que iba a ser para tanto. Yo pensé que para junio ya iba a estar haciendo shows de nuevo.

-¿Qué te dice tu intuición ahora?

-Que salimos, de una. Ya vienen las vacunas. ¿Viste que el ser humano está muy preparado para hacer excelentes cagadas, joder a todo el mundo y arruinar el planeta? Bueno, también para crear cosas increíbles. Y era obvio que iba a crear la vacuna. Aparte, idearon un sistema súper ingenioso para meterle una pequeña coronita dentro de un virus que sirve de transportador para crear anticuerpos. Es maravilloso. Hay que tener paciencia. Pero yo espero que, para marzo o abril del año que viene, ya estemos tocando en vivo.

-Pensaba que siempre te interesó unir distintas generaciones y que, esto de tener que salir por streaming, te permitió llega a muchos jóvenes.

-Sí, hay que buscarle el lado positivo. Lo que pasa es que esta es una vida de jubilados, no es una vida para los pibes. Esto lo hacés cuando sos viejo, que dejás el bastón al lado y, como te podés mover poco, te quedás frente a una computadora hasta que giras y te metés en la cama. Pero de joven querés salir, ir a todos lados, volver tarde, viajar...Y esa es la vida que me gusta a mí.

