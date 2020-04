—Esto no es un concurso, esto comienza como un homenaje que le hacemos a nuestros fans y ellos nos envían, nos retribuyen. La idea es que de acá a un tiempo podamos intercambiar y que yo cante con alguno de ellos. Puede ser vía virtual… Ahora porque no lo podemos hacer y además porque estamos todos en diferentes países, pero esa es la idea. Y en un futuro esto va a terminar en un documental, esto tiene toda una continuidad. Todos los que estamos en esto elegimos y escuchamos, pero por ahora no estamos haciendo una selección, estamos subiendo todo lo que llega, no hay una selección por calidad o interpretación. Dejamos que la gente nos mande los videos y hay de todo un poco. No estamos haciendo un juicio de valor por cómo está hecho ni nada por el estilo. La gente va a terminar eligiendo de alguna manera, lo que pedimos es que sean versiones lo más distintas a la original. Hay de todo un poco y día a día nos sorprenden porque llegan cosas totalmente diversas y eso es lo más divertido. Quizás en el fondo lo que estábamos buscando era eso, que nos manden las versiones más locas y más distintas. Así, el día de mañana, tanto Charly como yo podemos intervenir con ellos, juntos o separados, de manera virtual, quizá este año.