“Cantando 2020″: Moria Casán explicó las medidas que tomará para protegerse del coronavirus durante el programa

La One regresa a El Trece para volver a trabajar con LaFlia

La televisión abierta debió cambiar su programación por el coronavirus. En la segunda mitad del año, El Trece realiza una gran apuesta para renovar la pantalla y aumentar los niveles de audiencia: el estreno del Cantando 2020, con la conducción de Ángel de Brito y Laurita Fernández, a partir de este lunes a las 22:30. Hay una gran expectativa por el arranque de este ciclo que comienza con 20 parejas y tiene un jurado compuesto por Nacha Guevara, Moria Casán, Karina La Princesita y Pepito Cibrián.

“Es el gran show de la televisión que está esperando todo el mundo. Me llamaron por teléfono de España, Miami, Nueva York e Italia para decirme que están deseando ver ese show”, dijo Moria a Teleshow antes del arranque del ciclo de LaFlia. De esta manera, regresará a la pantalla chica, luego de más de 100 días de haber dejado la conducción de Incorrectas, el ciclo que se emitía por América.

“Acepté la propuesta porque creo que va a ser diferente. Ya fui 10 años jurado del Bailando. Dejé Incorrectas porque no quería hablar cuatro meses con infectólogos, políticos, ni explicar cómo se tienen que lavar las manos, me parece un horror... yo sé que ahora vamos a provocar entretenimiento de otra manera, desde otro lugar”, aseguró la diva.

El jurado del "Cantando 2020"

Más allá de que Moria tiene más de 50 años en el espectáculo, su participación en el Cantando es todo un desafío ya que deberá adaptarse a los tiempos de la pandemia como el resto de sus compañeros. “No vamos a poder estar demasiado cerca porque la distancia tiene que ser de 1,5 o 2 metros. Vamos a estar separados por vidrios, por máscaras... el alcohol nos van a neutralizar el perfume francés que uno pueda llevar”, agregó con ironía.

Además, señaló que no le molesta el hecho de no poder saludar con un beso o abrazar a sus colegas, para evitar posibles contagios: “Cuando hago un programa en vivo nunca beso, no hay que besarse por una razón de salubridad. Nos besamos desde lejos porque estoy toda cableada, por el make up, por cualquier cosa. Eso es lo único a lo que estoy acostumbrada, así como a usar guantes y alcohol”.

“Yo solo voy al estudio con mi asistente, Galo. Estoy súper acostumbrada al manejo con él o sola. Hice tantos años de teatro de revista en donde te tenés que cambiar en un minuto. Además, ir maquillada y peinada desde casa me encanta, hasta me resulta mas cómodo, porque en los camarines te interrumpen”, manifestó la mamá de Sofía Gala.

Ángel de Brito y Laurita Fernández, conductores del Cantando 2020

En el estrado, la One estará acompañada por tres figuras destacadas del espectáculo: Nacha Guevara, Karina La Princesita y Pepito Cibrián. Sobre sus compañeros, aseguró: “El jurado está formado por artistas que conocen el escenario, no hay periodistas y tiene otro rango. Ni mejor ni peor, pero diferente, un rango donde son solo artistas, no hay un mix de gente del medio que sean periodistas...”. Y en cuanto a su rol manifestó: “Me espera con una expectativa de innovar el show, soy profesora de música y sé quién puede sonar afinado, quién entiende una nota y quién no. Entiendo de show”.

Luego, se refirió a los obstáculos que tendrán los participantes al mostrar su talento para el canto: “Para ellos es difícil ensayar en su casa y todavía no tener contacto visual que es importante para que te conectes. Tienen que conectarte desde el oído, debe ser raro para todos”. En la primera gala, se presentará Carmen Barbieri y Mariano Zito. Luego, será el turno de Lola Latorre junto al influencer Lucas Spadafora; tercero estarán Facundo Mazzei y Agustina Agazzani; y por último, Jey Mammon y Carla del Huerto.

Por último, Casán se refirió a los cambios que trajo la pandemia y cómo ella logró adaptarse rápidamente: “Es una nueva forma de vivir, a mí me resulta fabuloso haber pasado de un siglo al otro y vivir esta época, sacando la enfermedad donde se muere gente. No es que me gusta vivir la época, sino trascenderla y ser protagonista de una guerra biológica donde yo puedo estar presente, para mí es importante, mas allá de que no estoy contenta con todo lo que está pasando con el COVID. Es un mundo nuevo , yo creo que toda crisis plantea una salida, tenés que hacer un 360 de las cosas que estabas acostumbrado. Yo soy una adicta a los cambios, nunca me quedo en un lugar de comodidad”.

