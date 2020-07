Nancy Pazos le respondió a la China Suárez por el caso del jubilado que mató a un ladrón: “No se puede habilitar la ley del Talión”

Nancy Pazos debatió con la China Suarez sobre el caso del jubilado que disparó contra un ladrón

Una gran conmoción generó el caso de Jorge Adolfo Ríos, un jubilado de 71 años que sufrió un robo en su casa de Quilmes y mató a uno de los tres ladrones. Como consecuencia, fue imputado por el fiscal Ariel Rivas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de Quilmes, por el delito de “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego”, en perjuicio de Franco Martín Moreyra.

En este contexto, se generó un debate con voces a favor y en contra de este hombre que quedó detenido con arresto domiciliario y está siendo investigado por este episodio. En las redes sociales, algunos famosos opinaron del tema, como María Eugenia Suárez, quien no dudó en ponerse del lado de la persona que se vio violentada en primera instancia. De esta manera, se puso en la piel del abuelo que fue sorprendido por tres delincuentes en plena madrugada, cuando estaba durmiendo.

“Qué difícil vivir en un mundo en dónde un jubilado se defiende, pelea por su vida, y va preso. Es realmente desalentador y angustiante. Qué triste que encierren y culpen a las víctimas y dejen libres a los que hacen las cosas mal”, escribió la China en su cuenta oficial de Twitter, sin miedo a expresar su tristeza en un caso tan controversial que ha tenido una enorme repercusión en los medios.

La periodista Nancy Pazos cuestionó el mensaje de la actriz de la exitosa ficción Argentina, Tierra de Amor y Venganza.“Va preso porque lo hirió. Lo persiguió. Y lo remató en el piso @chinasuarez . Seis veces disparó. El jubilado es una víctima. Pero se convirtió casi en un asesino por hartazgo, por dolor, o por lo que sea. Pero no se puede habilitar la ley del Talión (googlealo)”, señaló la conductora en la red social.

La respuesta de Nancy Pazos a la China Suárez

La mujer de Benjamín Vicuña, que está embarazada de siete meses, no fue la única que se manifestó a favor del jubilado. Cinthia Fernández se quejó del acciones de la Justicia:“¿Este hombre está preso? Qué vergüenza me da la Justicia y leyes de este país. Una Justicia que libera presos, que tiene tongos, corrupción, leyes viejas que no sirven. Creo que a esta altura algunos fiscales deberían estar adentro con los chorros”. A sus palabras le agregó imágenes sensibles, fotos de Ríos ensangrentado y golpeado luego de trenzarse con quienes se metieron en su casa.

Las heridas que sufrió Jorge Ríos en el robo en su casa de Quilmes

Mientras que El Dipy también se metió en el debate y hasta se convirtió en tendencia en Twitter en Argentina por su postura. “Prefiero explicarle al fiscal porque un chorro tiene un cuetazo en el pecho por entrar a casa y no explicarle a mis hijos porque mataron o violaron a su mamá porque los lastimaron a ellos. Si entra a tu casa, tiro en la bocha y nos vimos”, reflexionó el cantante de cumbia. Luego, finalizó: “Venga de a mil, que tengo para todos”.

En este contexto, Jorge Adolfo Ríos rompió el silencio en una entrevista con el programa de Jonatan Viale que se emite por radio La Red: “Si me preguntás cómo me siento: me siento mal, yo no nací para matar a nadie, pero tampoco para que me entren tres veces en la misma noche. ¿Con qué intención quería venir esta gente? ¡Cinco personas!”. Luego, aseguró que durante el episodio pensó “mil cosas”, incluso que lo podían a llegar a tomar de rehén. “Yo no soy un delincuente”, lamentó con tristeza.





