Esmeralda Mitre internada y con síntomas de coronavirus: “Estoy esperando el resultado del hisopado”

Esmeralda Mitre

Está asustada, como estaría cualquiera en su situación. Por estas horas, Esmeralda Mitre se encuentra internada en el Sanatorio Otamendi, a la espera de los resultados de su test de coronvirus. La actriz llegó al hospital en la madrugada del jueves con algunas lineas de temperatura. E, inmediatamente, se desplegó el protocolo de aislamiento correspondiente, frente a la posibilidad de que se hubiera contagiado COVID-19.

“Recién me despierto y veo que me explotó el teléfono”, dijo Esmeralda en diálogo con Teleshow en horas de la noche. Y relató: “El lunes empecé con fiebre, fiebre, fiebre...Después, comencé a sentir dolores en el cuerpo, cada vez peor. También tuve vómitos y sensaciones muy desagradables. Y por último arranqué con dolor de garganta. Pasé así todo el martes. Y, el miércoles a la noche, llamé a la obra social para que me vinieran a ver”.

La actriz contó que los médicos que fueron a revisarla a su domicilio la derivaron automáticamente al hospital, porque era “un caso más que sospechoso”. Y que allí le realizaron todos los estudios correspondientes: “Me hicieron una tomografía computada de pulmón y un hisopado. Y me dejaron internada desde el jueves a las tres de la mañana”.

Esmeralda confesó que todavía seguía “con mucha fiebre y dolor en el cuerpo”. “Es tremendo porque la temperatura no me baja. Pero el resultado del test recién va a estar mañana, así que estoy internada sin que nadie me pueda ver. Porque el Otamendi no recibe ni siquiera visitas en la puerta: no es que no pueden entrar al cuarto, no pueden entrar al sanatorio”, explicó la actriz.

La ansiedad, obviamente, es angustiante. Sin embargo, Esmeralda se mostró bastante calmada a pesar de la situación que le tocó vivir. “Hoy me voy a dormir temprano y mañana veré si me da que tengo COVID-19 o no. Ojalá que sea que no. Pero bueno, un virus tengo seguro, porque el dolor que siento es muy grande”, aseguró.

¿Qué pasará una vez que estén los resultados del hisopado? “En principio, me tengo que quedar acá. Mañana me entregan el primer resultado y, después, voy a tener que esperar 48 horas más para hacerme el segundo test para confirmarlo. Si da positivo, voy a tener que seguir internada. Y, si da negativo, me voy a poder ir a mi casa”, explicó Esmeralda.

Esmerada está a la espera de los resultados de su hisopado (Foto: Fernando Oyola)

Cabe destacar que, según le explicó a este medio el representante de la actriz, Marcelo Villanueva, lo más probable es que los resultados de los estudios realizados a Mitre estén recién para el día sábado. Pero señaló: “Ella está muy bien de ánimo, se la ve bien físicamente y está comiendo normalmente, así que eso nos deja tranquilos”.

Según el mánager, los médicos que atendieron a Esmeralda le explicaron que la fiebre podría deberse también a cualquier otra enfermedad que pudiera haber contraído por estos días. Pero que, dado el contexto de pandemia, lo primero que deben hacer es descartar la presencia del COVID-19. Y que, hasta tanto esto ocurra, deben evitar que la actriz tenga algún tipo de contacto con otra persona. “Así que vamos esperar hasta que estén los resultados y después daremos a conocer las novedades”, concluyó Villanueva.

En los últimos meses, Esmerada venía cumpliendo con el aislamiento social obligatorio en su casa, desde dónde ofrece talleres de actuación de manera online. Y desde donde, además, comparte divertidos videos cantando y bailando, con los que les lleva su cuota de alegría a sus más de ciento veinte mil seguidores.

SEGUÍ LEYENDO

El recuerdo de Esmeralda Mitre sobre su padre: “Se había aferrado a la vida porque no quería dejarnos solos”

Realizaron hisopados de coronavirus en el edificio donde vive Belén Francese por nueve casos confirmados

Conviviendo en cuarentena: la logística de los famosos con coronavirus que están aislados con sus familias en la misma casa