Después, la ex participante del Bailando por un sueño tuvo un cuadro de faringitis, que le impidió regresar al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, dónde se encontraba internado Mitre después de una descompensación. “Yo no podía ir a verlo con fiebre, porque papá había tenido un trasplante de riñón y estaba inmunodeprimido. Tomaba un cócktel de pastillas y eso le causaba ataques de epilepsia. Por eso yo no lo podía visitar estando con temperatura. Pero hablábamos por teléfono todo el tiempo. El jueves pasado, cuando ya estaban a punto de darle el alta, hablé con él y le dije: ‘¡Qué bueno, pa, que te volvés a casa. Sos un toro!’. Yo siempre le decía que era Terminator. El me dijo: ‘Te amo’, como siempre. Y yo le respondí lo mismo. Lo repetimos cuatro veces. Corté y, a los cinco minutos, le agarró un paro cardíaco”.