Declaran nulo el pedido de sobreseimiento del Teto Medina

Marcelo Teto Medina vive su momento más delicado desde que fue denunciado por su ex pareja, Mónica Fernández, por abuso sexual y coacción agravada por el uso de arma de fuego por una serie de hechos ocurridos en 2019. El juez en lo Criminal y Correccional 28, Martín Carlos Del Viso, dictó la nulidad del pedido de sobreseimiento del conductor por falta de fundamentación y solicitó “tener presente” el pedido de la querella de disponer su detención y citarlo a declaración indagatoria.

De esta manera, el juez se manifestó en sentido opuesto al fiscal Marcelo Daniel Roma, quien había solicitado el sobreseimiento del Teto Medina al considerar que los episodios denunciados por Fernández “en su momento no fueron objeto de reproche” y que ella “nunca exteriorizó su desagrado para con aquellas situaciones ni intimó a Medina para que las cesara”.

En su resolución, el juez se basó en las pericias realizadas por la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) y el estudio psicológico efectuado por el Cuerpo Médico Forense, que determinó que Fernández vivió “hechos compatibles” con la denuncia que realizó contra su ex pareja.

El resultado de las pericias realizadas por el Cuerpo Médico Forense

Ante esta situación, las partes están a la espera de la decisión que tome el fiscal Roma: puede apelar su decisión, apartarse de la causa o bien darle lugar para que intervenga a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM).

“El juez hizo una explicación dándonos la razón de todos los elementos de prueba que se encuentran incorporados en el expediente que avalarían el pedido de detención. El fiscal tiene que ver si da lugar a la UFEM, como lo solicité yo, para que ellos dictaminen qué van a hacer. Si lo avalan, y entiendo que eso va a suceder, en estos días el Teto debería estar preso”, dijo Alejandro Cipolla, abogado de Fernández, en diálogo con Teleshow .

“Tenemos que esperar a ver si el fiscal quiere seguir avalando esta actitud de violencia de género de parte del señor Medina o adopta la postura que tiene el juez de la causa y tengo yo: todos entendemos que las pruebas son más que suficientes para detenerlo. Tiene los días contados”, aseguró.

Gustavo D’Elía, abogado del Teto Medina, dijo que todavía no fue notificado de la resolución del juez y no se mostró alarmado por esta situación: “Yo opino que el fiscal no va a desandar la huella por la que anduvo. Entonces, si no encontró mérito antes y no se agregaron nuevas pruebas, va a seguir sin acusar y va a dejar a la querella sola en la acusación. Y la querella se va a topar con nosotros, la defensa. Así que voy a esperar a que el juzgado me corra traslado de lo que se decidió”.

“Nosotros coincidimos con los argumentos del fiscal: no hay méritos para poder acusar. El juez lo que hizo fue tirar la bomba y sacar la mano: declaró nulo el pedido de sobreseimiento y le corrió traslado. Que (el juez) haya resuelto ‘tener presente el pedido de detención’ quiere decir que lo tiene en cuenta: la posibilidad de que se lo detenga existe pero no se ordenó la detención”. explicó.

Según su testimonio, al conductor “obviamente no le cayó bien” esta resolución, pero él lo tranquilizó: “Le dije que no va a tener ninguna orden de detención porque no resolvió eso. Estamos tranquilos”.

La defensa está a la espera de lo que suceda en los próximos días. “Este es un caso muy raro, nunca vi que el juez se oponga al fiscal”, dijo D’Elía. En ese sentido, argumentó: “No estamos fehacientemente notificados de la resolución, estoy informado por la prensa. Yo tengo que esperar que el juez resuelva, y creo que el fiscal se va a apartar de la causa, porque quedó como la mona”.

