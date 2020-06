“Yo lo tenía bloqueado porque un día me llegó a llamar 190 veces y un día llamó a mi hijo, atendí y me empezó a bastardear, ahí llamé al 144 y me dijeron que era violencia de género y empecé a hablar en la comisaría de la mujer y entrando en detalle en estos cinco años, nos dimos cuenta de que había muchos episodios. Porque era un círculo entre una víctima y un psicópata”, había confesado Mónica cuando contó el motivo de las dos denuncias realizadas contra su ex pareja, una por violencia de género y amenaza con arma de fuego que se radicó en la Ciudad de Buenos Aires, y otra por “violencia de género y hostigamiento”.