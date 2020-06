La conmovedora carta de Jorge Rial para sus hijas: “Perdón por tan poco, las amo profundamente”

Jorge Rial y sus hijas, Morena y Rocío (Fotos: Instagram)

Jorge Rial vive este Día del Padre de una manera muy particular, atravesado por la cuarentena obligatoria. Pero estas circunstancias no impidieron que en el plano sentimental se mantenga muy cerca de sus hijas, Morena y Rocío. En esta fecha tan especial, el periodista abrió el cajón de los recuerdos y publicó fotos inéditas con ellas y les dedicó un conmovedor texto, en donde les manifestó todo su amor y realizó un mea culpa.

“Soy gracias a ellas. Me eligieron y me pusieron en el hermoso y difícil rol de ser padre. No fui el mejor. Traté de estar. De llegar. De decir la palabra justa. El intento del reto fallido. El límite que nunca llegaba. El amor puesto a prueba todo el tiempo. El odio temporal. La pelea que siempre terminaba en abrazo. Las disculpas entre lágrimas. Los berrinches de panza llena. Lo material que tapaba cierta torpeza mía para dar cariño”, comienza el texto que publicó Rial en su cuenta en Instagram.

En ese sentido, continuó: “Si hacemos un balance, no sé si queda saldo positivo. Pero dejé todo en la cancha. Transpiré la camiseta y puse todo el amor que sabe dar un gallego criado a los tumbos. Perdón por tan poco. Las amo profundamente. Eternamente. Siempre estoy de este lado. Siempre”.

Jorge Rial abrió el cajón de los recuerdos en el Día del Padre

El periodista publicó varias imágenes junto a sus hijas, Morena y Rocío

En las imágenes se lo puede ver a él acostado junto a sus hijas, cuando eran muy pequeñas. También jugando en el sillón de su casa y recibiendo besos de parte de las dos. Por último, una más reciente, durante un viaje familiar que compartieron.

El posteo enterneció en cuestión de horas a más de 30 mil personas, que le dejaron sus “me gusta”. Una de las primeras en contestar fue su hija Morena. “¡Te amo! Gran padre y abuelo, con errores y aciertos. Acá siempre”, escribió, junto al emoji de un corazón.

Romina Pereiro, pareja del periodista, y que mantiene una excelente relación con sus hijas, también le dejó su mensaje: “Los amo a los tres. Qué familia de loquitos hermosos armamos, @jrial”. Él le respondió: “¡Nosotros te amamos a vos!”

Romina Pereiro le dedicó una tierna publicación a su pareja, con quien formó una familia ensamblada

Si bien la pandemia por el coronavirus no les permitió pasar este día juntos, la tecnología permitió que la distancia no se sintiera tanto: al mediodía Rial hizo una videollamada con Morena. En la imagen que subió a las stories de la red social, el periodista mostró que también pudo ver por esa vía a su pequeño nieto, Francesco Benicio.

Una imagen de la videollamada entre Jorge Rial y su nieto, Francesco

More Rial también aprovechó la ocasión para publicar en Instagram fotos junto a su padre, y le dedicó un mensaje: “¡Feliz día al mejor papá y abuelo del mundo! ¡Te amamos con el alma, gracias por ser mi papá y mi gran pilar! Francesco y yo te amamos”. Rocío tuvo el mismo gesto. “¡Feliz día al mejor papá de todos! Te amo, papi, gracias por todo”, posteó.

More Rial también le dedicó una emotiva publicación a su padre y subió algunas imágenes junto a él (Fotos: Instagram)

La semana pasada Jorge Rial tomó una contundente decisión, ante el aumento de casos de coronavirus en los canales de televisión. El conductor de Intrusos, quien está dentro de las personas de riesgo frente a la enfermedad por sus afecciones cardíacas preexistentes, comunicó que no volverá a hacer el programa desde los estudios de América.

“El virus llegó, está instalado y estamos entrando en un momento crítico. Ayer (por el jueves) hubo casi dos mil contagiados. Y no somos imprescindibles. ¿Sabés dónde somos imprescindibles’ En nuestras casas”, dijo. Y explicó: “Tomé la decisión de guardarme en mi casa. Por lo menos, hasta fin de mes, como para ver cómo se desarrolla todo. Con esto quiero decirles que dejemos de creernos imprescindibles. No es fácil, porque nuestro ego es enorme y el maquillaje te entra por los poros y se te queda en el corazón. Y pensás que si no venís, Intrusos no va a seguir y la tele va a desaparecer”.

“Mi decisión personal se la comuniqué al canal, que es guardarme. Por mí, por mi familia, pero también por mis compañeros. Cuidarte a vos es cuidar al otro. Acordate siempre de esto. Porque lo que vos estás haciendo tiene llegada directa al que está al lado tuyo. ¿Vos le llevarías el virus a tu hijo, a tu esposa, a tu madre? No, no se lo llevarías. ¿Por qué pensás que no lo vas a hacer?”, le preguntó a su público.

SEGUÍ LEYENDO

Jorge Rial tomó una contundente decisión ante el avance del coronavirus en los canales de televisión

La reacción de Romina Pereiro ante la drástica decisión que tomó Jorge Rial por los casos de coronavirus en la televisión

Los saludos de los famosos por el Día del Padre, en medio de la pandemia del coronavirus