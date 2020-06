La reacción de Romina Pereiro ante la drástica decisión que tomó Jorge Rial por los casos de coronavirus en la televisión

Jorge Rial, en los estudios de "Intrusos"; por un tiempo, lo conducirá desde su casa

Los rígidos protocolos sanitarios y la precaución respecto al distanciamiento social no fueron suficientes para que los programas televisivos quedaran al margen del avance del COVID-19 que se registra en el AMBA. El positivo de Lizy Tagliani, conductora de El precio justo, el programa de Telefe que se graba en Martínez, es el caso más emblemático de una serie de contagios que se vienen registrando en la industria en estos días.

“Pensábamos que no nos iba a llegar nada y nos llega, como a cualquiera”, reflexionó Jorge Rial el viernes, al salir al aire en Intrusos desde los estudios que América tiene en Palermo. Lo haría por última vez. En las palabras que emitió al abrir el ciclo, el periodista anunció la determinación que tomó al respecto.

“El virus llegó, está instalado y estamos entrando en un momento crítico -indicó, sobre la curva de contagios en franco ascenso que parecería indicar que tanto la Ciudad de Buenos Aires como el Gran Buenos Aires se encontrarían frente al tan temido pico-. Ayer hubo casi dos mil contagiados. Y no somos imprescindibles. ¿Sabés dónde somos imprescindibles? En nuestras casas”. Y enumeró: “(El coronavirus) ya llegó acá, llegó a Canal 9, llegó a El Trece, llegó a Telefe... Llegó a todos lados”. Acto seguido, anunció: “Tomé la decisión de guardarme en mi casa. Por lo menos hasta fin de mes, como para ver cómo se desarrolla todo”.

Rial, de 58 años, se ubica entre las personas de riesgo frente al coronavirus debido a sus afecciones cardíacas preexistentes. Es por eso que, cuando Alberto Fernández decretó la cuarentena obligatoria el 20 de marzo, se había ausentado varios días de su programa: salía al aire desde su casa. “(Pero) después vine porque no me aguantaba más. Me sentía invulnerable. ¿Pero saben qué? No es así. Los imprescindibles son el personal de salud, los de seguridad, el que maneja un bondi para llevarnos... Si yo no estoy, no pasa nada”.

El periodista también explicó que llegó a su decisión luego de consultarlo con su médico personal, su psicólogo y, sobre todo, su familia. Su esposa, Romina Pereiro, fue clave al momento de entender que lo mejor era permanecer en su hogar. “Cuidarte a vos es cuidar al otro porque lo que vos estás haciendo tiene llegada directa al que está al lado tuyo. ¿Vos le llevarías el virus a tu hijo, a tu esposa, a tu madre? No, no se lo llevarías. ¿Por qué pensás que no lo vas a hacer?”, había comentado Jorge.

Este sábado por la mañana la nutricionista realizó un posteo en Instagram manifestando su respaldo al accionar del conductor. Lo hizo con una selfie tomada en la intimidad de su casa, y repitiendo las palabras pronunciadas por Rial ayer: “En el único lugar en donde somos imprescindibles es con nuestras familias”. Y agregó: “¡A cuidarse mucho! Esto también pasará”. Romina concluye su escrito con un puñado de corazones.

“¡Así es!”, comentó Claudia Villafañe, amiga cercana de la pareja, al pie del posteo. Lo mismo hizo la cocinera Jimena Monteverde y una infinidad de seguidores anónimos que los apoyaron en este momento.

Durante esta cuarentena Jorge y Romina cumplieron su primer aniversario de casados. El 21 de abril de 2019 hicieron una gran fiesta, que justamente organizó la ex esposa de Diego Maradona. Y un año más tarde el intruso le dejó un romántico mensaje en las redes sociales: “Te tocó el más difícil. El más terco. El que ya no se cocina en un solo hervor. Y seguro, más de una vez, te habrás preguntado... ¿por qué? ¿La verdad? No tengo respuestas. Pero estoy acá. Agradeciéndote que me hayas elegido. Que me ames pese a todo”.

La contestación de su esposa incluyó un reclamo, ya que en esos días el conductor iba al canal: “Sabés que me enoja que no te cuides como deberías, porque te amo y me importa tu salud antes que cualquier trabajo o punto de rating. Pero acá estoy, como siempre, de tu mano. Feliz aniversario amor”.

