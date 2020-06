La imponente piscina cubierta de Wanda Nara y Mauro Icardi en su nueva casa de París

Wanda Nara y Mauro Icardi, camino a París

Esta semana, luego de una larga negociación que se demoró por la cuarentena, Wanda Nara y Mauro Icardi viajaron con su familia desde Italia a Francia, en donde vivirán hasta, al menos, el 2024. El futbolista firmó un contrato con el club París Saint-Germain por 50 millones de euros.

Después de pasar el aislamiento social, preventivo y obligatorio en su casa de Lago di Como, en Italia, la familia tomó un vuelo privado con destino a París para instalarse en su nueva casa. “Los cambios son para valientes. Vamos por esos sueños que tenés, que son los míos también. Yo trabajaré siempre para cumplirlos”, escribió la modelo, que también es la representante del delantero, en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi siete millones de seguidores.

La pareja viajó junto a Valentino, Constantino, Benedicto -los hijos que Wanda Nara tuvo con su anterior marido, Maxi López-, y las hijas que tienen en común: Francesca e Isabella. Además, los acompañaron Juan, el padre del futbolista, que había ido de visita antes de la cuarentena y se quedó con ellos, y su perro Tano.

El jardín de la nueva casa de Wanda Nara y Mauro Icardi en París

Durante la temporada anterior, la familia había vivido en un departamento en la capital de Francia. Pero esta vez, el matrimonio eligió una casa más grande por los proyectos a futuro. Desde que llegaron allí, la empresaria compartió algunas fotos en las redes sociales en las que mostró algunas instalaciones como el enorme jardín y el living.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es la imponente pileta cubierta que tiene en uno de los ambientes. Rodeada de columnas blancas, con el agua al ras del suelo, mosaicos e iluminación, la nueva adquisición de la casa fue estrenada por los más pequeños de la familia.

Y también por Wanda, por supuesto, que estuvo al cuidado de ellos. Además, mostró el exclusivo traje de baño que eligió para disfrutar de la piscina. Días atrás, había contado -también en las redes- que su ropa aún estaba dentro del equipaje y no encontraban lo que buscaba. “Por los próximos días mi look va a ser medio extraño porque estamos ordenando valijas y no encuentro nada”, contó quien luego de acomodar los vestidores, disfrutó de la pileta junto a sus hijos.

Wanda tiene casi siete millones de seguidores en Instagram. Allí compartió fotos de la pileta cubierta

Los hijos de Wanda e Icardi estrenaron la nueva adquisición del hogar

Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López

El exclusivo traje de baño que lució la modelo para estrenar la piscina

En una reciente nota con la revista Gente, Wanda habló de la propuesta que recibió para hacer una serie sobre su historia de vida. En breve, ya empezaría a trabajar en esta nueva producción que seguramente dará que hablar. “Sé que aportaría condimentos a las situaciones. Porque muchos creen que se sabe todo de mí, pero juro que todavía hay aspectos muy picantes sin revelar”, aseguró.

Con respecto al rodaje, la empresaria sostuvo que algunas escenas serán en la Argentina y otras en Europa, en donde vive hace más de 10 años. “No me preguntes quién podría interpretarme porque aún no lo imagino”, agregó sobre la actriz que la representaría.

Por otro lado, habló de su desempeño como mánager de Icardi: “Cada vez que me he sentado a negociar con directivos, lo hice sabiendo qué quiere Mauro y cómo, qué clubes le gustan y cuáles no. Conozco sus sueños y a dónde quiere llegar. Es la ventaja que te dan tantos años de extrema confianza. Hay cosas que ya ni le consulto, porque sé muy bien cuál será su respuesta. Logramos un buen match: él hace su parte y yo la mía. Siempre quedó contento”.

Por último, indicó que fue su marido quien le pidió que se ocupara de sus contratos y de ayudarlo con su carrera. “Mauro es todo lo opuesto al machismo, él es pro mujer independiente, admira a la mujer que trabaja y defiende sus derechos. Es por eso que ocupo este lugar”.

