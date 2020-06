Mirta Busnelli se burló de Cristina Pérez, pero cometió un error y en las redes no se lo perdonaron

Mirta Busnelli (Verónica Guerman / Teleshow)

Este miércoles, Cristina Pérez fue tendencia en las redes sociales por el fuerte cruce que mantuvo con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante una entrevista que le hizo al primer mandatario para Telefé Noticias. Y entre los muchos famosos que acudieron a Twitter para hacer referencia a este ida y vuelta, estuvo Mirta Busnelli. Sin embargo, presa de la impulsividad, la actriz escribió un posteo burlándose de la periodista con un error de ortografía, que la terminó poniendo a ella misma en el foco de los comentarios.

“Hay que tenerle paciencia a #cristinaperez, porque quizo (sic) estudiar derecho, pero no pudo entrar porque no tenía terminada la secundaria”, publicó Mirta minutos después de ver la entrevista que se trasmitió en vivo por la pantalla de Telefé.

El posteo de Busnelli hablando de Cristina Pérez

Inmediatamente, muchos de sus seguidores comenzaron a responderle señalando que “quiso” se escribe con “s” y no con “z”. Pero también estuvieron quienes la criticaron por su falta de sororidad a la hora de criticar a otra mujer y por menospreciar a la gente que, por una u otra razón, no ha podido cumplir con sus estudios.

“Primero probá en terminarlo vos, querida Mirta, Por tu ortografía digo”, “A vos te debe haber pasado lo mismo”, “Se me acaba de suicidar un diccionario de la biblioteca”, “Cristina Pérez preguntó bien, aunque parece que quién no terminó la primaria fue usted”, “Se ponen la bandera de la defensa de las mujeres, pero a la primera que opina diferente la defenestran”, “Mucho del público que consume tu trabajo no tiene ni la primara completa, yo trataría de respetar a las personas que no tuvieron acceso a un buena educación”, fueron algunos de los más de cuatro mil mensajes que recibió Busnelli.

Finalmente, este jueves la actriz se convirtió en tendencia y utilizó la misma red social para aceptar su error. “Quiso, quiso, quiso, quiso, quiZo, NO!! QUISO, quiso, quiso, quiso, quiso, quiso. TIENEN RAZÓN! Es quiso, es que yo no terminé la primaria!!! Perdón”, escribió Mirta,

El tuit de Mirta reconociendo su error

En la nota que generó la reacción de Busnelli, Pérez le había consultado al Presidente por el caso de la expropiación de Vicentin, haciendo referencia a ella como “la polémica y cuestionable intervención de una empresa privada”. Y Fernández le había señalado que “la pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos”.

“La periodista soy yo y usted es el Presidente, así que tengo derecho a expresarla como me parezca”, dio entonces la conductora. “Yo se lo quiero marcar al oyente, porque el solo hecho de adjetivar como ‘polémica y cuestionable’... Que diga: ‘Yo creo que es así’, entonces. Yo eso lo entiendo, pero eso no es el común, eso es lo que usted cree”, aseguró el Presidente.

A partir de entonces, se generó un momento de tensión entre la periodista y el primer mandatario. “La Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo a intervenir una empresa privada de esa manera, a través de un decreto, por ejemplo”, le indicó la conductora al Presidente.

“Está equivocada, así que lo que yo le recomiendo es que además lea la Constitución. El Poder Ejecutivo puede expropiar bienes”, le respondió Alberto. Y también le sugirió a Cristina que leyera La ley de expropiaciones, diciendo que lo “ayudaría en muchas cosas” si lo hiciera.

SEGUÍ LEYENDO

El tenso cruce entre Alberto Fernández y Cristina Pérez durante una entrevista

Marcelo Longobardi salió en defensa de Cristina Pérez luego del tenso cruce con Alberto Fernández

El descargo de Cristina Pérez, tras ser cuestionada por sus dichos sobre el matrimonio que llevó a sus hijos en el baúl de un auto