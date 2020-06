En la actualidad, Karen tiene 78 años y vive en el área de la Bahía de San Francisco, en California. Todavía sigue trabajando como actriz y también se desempeña como escritora. Incluso, se acaba de abrir su propio canal de Youtube. Durante esta pandemia, realizó su primer video como youtuber: la artista estadounidense leyó Teeny-Tiny, un cuento del libro infantil Stories That Never Grow Old.