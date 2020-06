“Te amo. Te extrañé mucho todo este tiempo. A veces me agarraban los arranques y te lo decía por teléfono. Te hacía escenitas. Me puse celosa en un momento y decía: ‘¿Cómo puede ser que no nos podemos ver, qué estará haciendo ahora que no nos podemos ver?’ Pero todos los días me voy a dormir con una sonrisa pensando que esto pronto va a pasar y que vamos a poder estar juntos”, agregó la conductora. “Ayyyy, mi amor, te amo”, respondió Leo muy conmovido, antes de fundirse en el abrazo.