“Le dije que me siento defraudado, siento que me mintieron a mí, no al país. A mí me mintieron. Me defraudaron en seis meses, un récord”, dijo el Negro. Y Baby le remarcó que eso era porque él les había dado “más bola” que los demás. “Le creíste más que el resto”, señaló Etchecopar con su estilo característico. Y González Oro le reconoció que “sí”.