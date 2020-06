Eugenia, por su parte, ocupa la mayor parte de su tiempo en la crianza de Ema, su hija de seis meses, fruto de su relación con Francisco García Ibar. "Sueño con una belleza que trascienda en el tiempo, con un mundo que no conozca otra cosa que eso, donde todo sea limpio, puro y bueno y toda la humanidad esté dispuesta a darse ayuda. Donde el descubrimiento sea un modo de vida y no exista el temor al fracaso... Sueño con un tiempo que no tenga dolor y donde no exista la desesperanza, donde el amor tenga un significado constante que conserve a las personas unidas por siempre. Sueño que todo esto pudiera ser verdad algún día y rezo poder compartirlo contigo”, escribió la actriz en las últimas horas en las redes sociales, en donde sostuvo que el texto corresponde a un “autor desconocido”. Acompañó el posteo con una tierna foto junto a su hija.