“En una mandan mis estudios a México y en ese transcurso, llegó una monjita de Portugal, mi mamá me llevaba. Ella me ponía la mano en la cabeza, me rezaba, y así fui tres veces, no me acuerdo su nombre. Cuando vuelven mis estudios de México para ver qué se hacía, dicen que no se veía nada, por obra de Dios desapareció”, contó la pareja de El Chato Prada, que nunca más volvió a tener episodios de ese estilo.