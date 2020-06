Para evitar que eso volviera a pasar, la protagonistas de Sex, vive tu experiencia, realizó su discurso con un camisa blanca abrochada hasta el cuello, un saco rojo y pantalón negro. Allí reflexionó sobre las formas de entender el goce y el sexo. “Si una mujer habla de sexo, quiere tener sexo y más si es casual, rompe con un orden y escandaliza. Si mi escote te escandaliza es problema tuyo, a mí no me interesa saber qué pensás de lo que yo tengo puesto, si eso te calienta o no. Así que no me subestimes porque yo no soy sumisa”, dijo.