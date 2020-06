“Me llamó la atención porque ella no come carne y nos hizo un asado increíble”, insistió en el tema Genesio, sorprendida por el cambio en la alimentación de su colega. Ella explicó su postura: “No tengo problemas en manipular carne porque mis hijos comen. Mis amigos también comen carne y yo soy vegetariana porque no me gusta el matrato animal. Cuando están conmigo les pongo un video… Hay videos de mataderos, de traslados de animales. Son realidades. Yo nunca comí mucha carne, siempre me dio pena el animal”.