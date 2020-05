—No, yo nunca trabajé con ese objetivo. En el conservatorio una vez un profesor me dijo: “El trabajo genera trabajo”. Y creo que ahí también uno se hace camino. Uno decide donde estar y dónde no estar. Y con el tiempo hice una película, empecé a trabajar en España que es un mercado que me encanta, que la paso muy bien , lo siento como propio, lo disfruto y me adapto muy bien. Tuve la oportunidad de trabajar con actores de diferentes nacionalidades, que trabajan en Francia o mismo en Hollywood, y no me siento ni diferente ni incómodo a la hora de trabajar con ellos. Estoy muy contento trabajando en la Argentina, en América o en España. No sé si dejaría todo para irme a Los Ángeles para intentar algo, que ni siquiera sé qué es ese algo. Probablemente no sean tan atractivos como los personajes que me toca interpretar acá, no sé. La corazonada me dice que lo que estoy eligiendo me va muy bien (risas).