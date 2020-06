Luego llegó el turno del francés Christophe Krywonis que tuvo sus reparos: “Es innovador, no es un postre que pediría, pero está bien hecho, es una cuestión de gusto personal. No me gusta mucho el fernet y en un postre me cuesta entenderlo”. Mientras el concursante preparaba su plato, el chef ya había advertido: “La lenteja me puede sorprender. El fernet más vale que sea equilibrado”.