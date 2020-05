¿Cómo fue el pacto para que Rodrigo Lussich regrese a Polémica en el bar después de su pelea con Chiche Gelblung?

El viernes siguiente a la discusión, ni Rodrigo ni Chiche estuvieron en la mesa. Durante la emisión del programa no se hizo ningún tipo de referencia al cruce. Sólo hubo un chiste por parte de Pachu Peña y Álvaro Navia haciendo alusión al tema. “¿Es cierto que cuando iba Lilita le cerraban la clínica para ella sola?”. Waldo le respondió: !Bueno, eso es verdad. No sé si lo puedo contar, pero lo voy a contar. Cuando llegaba Lilita y quería estar sola, lo llamaba a Chiche Gelblung, que cuando entraba la gente se iba a la mier… como Lussich”. Por lo que pudimos saber, el chiste no cayó del todo bien del lado de Rodrigo.