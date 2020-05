“Pienso en lo privilegiados que somos algunos en poder quedarnos en casa. Pienso en la gente vulnerable que se arriesga todos los días por un plato de comida, entonces me doy cuenta que es hipócrita quejarme. Un mal día es un mal día, todo pasa..”, “Tengo a mi familia sana. Mi papa en su casita y sano... Qué más se puede pedir para mantenerme positiva. Tengo trabajo y mi marido también, soy una privilegiada hoy en día”, “Ya me acostumbré a estar en casa y le encontré el lado bueno o puede que me esté auto-convenciendo para no pegarme un tiro”, “Pensar en que pronto podremos estar con los que queremos y el saber que están bien”, fueron algunas de las decenas de respuestas que recibió la actriz ante la pregunta que había realizado.