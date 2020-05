Cuando en 1996, The Fugees, el grupo formado por Lauren Hill y Pras Michel llenaron las radios con su versión de “Killing Me Softly (With His Song)”, vendieron muchos discos y ganaron algunos Grammys, muchos padres les tuvieron que contar a sus hijos que ese tema ya se había cantado mucho antes, que era de Roberta Flack. Lo cierto es que, aunque en la década del 70, la cantante había enamorado con su voz y con su estilo, la canción tenía otros dueños. Roberta no fue la primera en interpretarla sino Lori Lieberman, autora del poema “Killing Me Softly with His Blues”. El texto fue inspiración para Charles Fox y Norman Gimbel, quienes compusieron la música para que Lori finalmente la cantara, además de recitarla. Todo sucedió en 1971 y pasó sin pena ni gloria, hasta que Flack la grabó al año siguiente y en poco tiempo se convirtió en un himno de los lentos. Ya sería hora de que alguna o algún artista centennial se le anime y se lo presente a la generación Z.