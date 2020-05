Entonces, la periodista Mai Pistiner explicó cómo funciona el sistema multinivel, modalidad que utiliza la empresa Nu Skin. “Uno gana reclutando gente”, indicó la panelista del ciclo de América. Sin embargo, Sol Pérez salió al cruce de manera enfática y aseguró: “No, ganás plata por la cantidad de productos que vendés. Es como si me comprara dos cajones de manzanas. Si me los compro y no los vendo, no gano plata. Después, obviamente si yo hago entrar a una persona y esa persona, a su vez, vende un montón, me hace ganar una comisión de sus ventas. Es algo lógico”.