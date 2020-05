En uno de los primeros tuits sobre el tema, Lestelle además había acusado a la ex mujer de Fabián Cubero de “atentar contra la salud pública”. “Es muy poco serio esto”, “Ojalá le saquen la matrícula", “Las quiero presas”, “Hay cosas que no me cierran en sus teorías”, y “Es una vergüenza esta doctora", fueron otros de los comentarios de los usuarios.