—Más que al ciudadano común, quiero abrazar a la gente que se siente más vulnerable y más frágil en esta situación. Y me gustaría dirigirme a los que viven una situación de privilegio. Este es el momento, y probablemente no tengamos muchos más, de demostrar hasta qué punto somos seres humanos y no animales que repetimos conductas que sabemos que están equivocadas. Me quiero dirigir a los empresarios, a la gente a la que valoro y respeto, pero que están obligados a cuidar sus empresas y a bregar por la producción y demás. Por favor, con una mano en el corazón piensen en los más vulnerables, en los más frágiles, en la gente que menos tiene, que lamentablemente cada vez es más en este mundo. Quiero pedirles que por favor tomen clara consciencia de que son los que realmente pueden mover la aguja, que son los que pueden producir un cambio importante. El planeta nos está demostrando que cuanto menor es la intervención del ser humano, mayores posibilidades tiene de recuperar sus fuentes naturales. Tomen consciencia, que lo hagan por sus hijos y por sus nietos, que, en definitiva, todos estamos metidos en la misma sopa. A ellos sí me dirijo y les pido que por favor piensen en eso.