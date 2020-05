Fue entonces cuando, visiblemente fastidiado por el giro que había tomado la entrevista, Listorti tomó la palabra y les dijo a sus panelistas: “Chicos, estamos cambiando el eje de la conversación. Estamos hablando de Mühlberger, no me importa el permiso de él (por Juan). Estamos hablando de Múhlberger chicos, les pido por favor que hagamos centro acá, porque si no estamos hablando de cualquier cosa...”.