—Es un tema muy delicado. Pareciera que los espectáculos, también el deporte, van a ser los últimos de la lista en volver. Deseo que aparezca una vacuna que nos dé tranquilidad a los seres humanos en este planeta porque por el otro lado la gente va a salir, inevitablemente, con muchas ganas de reencontrarse, entonces va a ser difícil... Ojalá que lleguemos a esa condiciones con responsabilidad porque no me imagino una Argentina sin festivales el verano que viene. Hay mucha gente que trabaja con nosotros que está a la expectativa, tanto en el mundo de los músicos como de los actores. Justo estaba hablando con una productora que tiene muchos trabajos parados así que esperemos que con esta flexibilización se vayan reactivando. Ahora estoy en plena producción de una canción nueva, armando un video y tengo una idea… Pero esta idea me surgió en tiempos de cuarentena, que no podés decir “vamos a filmar”.