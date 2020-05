Después, a pedido de sus seguidores, Lizy subió más fotos del día que recibió ese sacramento y contó una conmovedora historia. “Un día cuando dieron la fecha de la comunión en la iglesia San José obrero, escucho a mi mamá contarle a mi tía Bernarda que no iba a poder hacerme nada. Cuando llegamos a casa, porque jamas me metía en las conversaciones de los grandes, le dije: ‘Maaaa. ¿por qué no voy a tener fiesta de comunión, porque no tenemos plata? Yo le puedo decir a la abuela Gregoria que haga tortillas de queso’ Mi mamá me miró con esa sonrisa que nunca se le borraba y me dijo: ‘No digas nada, es una sorpresa...’ No sé de dónde, pero estoy segura que fue trabajando ... que llego el día y acá están las fotos del fiestón... Hasta fotógrafo, porque no teníamos cámara. Ya sabrán por qué para mi querer es poder, jajjaja... Terca como mi mamá, La Tina. Una perla: compro 3 botellas de #micheltorino para la patrona y damajuanas para el resto, jaja”, relató.