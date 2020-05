La publicación de Tagliani fue celebrada por muchos de sus usuarios, que la apoyaron en su planteo, pero Mengolini no quedó conforme con los dichos de la conductora y le respondió: “ Me extraña Lizzy porque te considero una persona inteligente. En qué lugar del tweet lees que yo digo que toda la gente pobre es delincuente?! Estoy diciendo que la mayoría de la gente en las cárceles es pobre y no hay que ser muy piola para darse cuenta de esto ”.