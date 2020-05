Y los mensajes siguieron. “Me hice feminista cuando comprendí el significado de violencia, cuando descubrí que nadie nos protegía, cuando escuché música respecto a la masturbación femenina, cuando descubrí que la iglesia católica era una farsa, cuando entendí que el sexo era lícito también en la mujer”, le contestó una seguidora. “Cuando me dí cuenta de la gravedad de no saber diferenciar entre si era abuso o no. Después de eso empecé a ver videos e informarme y a conocer pibas que estaban en la misma. Es súper importante que te recuerden que no estás sola”, le escribió otra de las tantas que se sumaron a la consigna.