Maluma empezó a componer con apenas 15 años de edad, cuando la idea de triunfar como artista internacional parecía una meta lejana. Y, según explica, este tema lo llevó a revivir aquella época, llena de ilusiones. “Esta canción me recuerda mucho a cuando empecé mi carrera musical, porque a mí siempre me gustó escribir este tipo de canciones románticas, este tipo de baladas. Y me acuerdo que pasaba todos los días escribiendo ese tipo de música. Así que me inspiré mucho en los inicios de mi carrera. Y en ese Maluma soñador, ese Maluma niño que soñaba con convertirse en una estrella mundial de la música latina. Así que espero que también sientan ese sentimiento de amar al otro. Para eso hice esta canción”, asegura.