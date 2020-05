Y luego hizo un pequeño resumen de lo que fue la carrera artística y la vida personal de su tía abuela. “Goldy fue una mujer, no hablo como parte de la familia, fue una actriz en la época dorada del cine en Argentina, que hicieron grandes películas con su hermana. Una mujer con mucha memoria, una mujer muy sensible, muy familiera. Le voy a mandar un beso muy grande a sus hijas. Ella tiene hijas acá en Argentina y en Paraguay. A sus nietas, a sus nietos, a sus bisnietos y a todo esta pequeña familia que somos los que la vamos a despedirla en esta situación tan particular, que nos envuelve a todos, que es la pandemia”.