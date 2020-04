Mientras transita su tercer mes de embarazo, la ex panelista de Incorrectas disfruta del momento y contó que las primeras semanas no fueron para nada fáciles ya que las molestias y las náuseas estuvieron a la orden del día: “Ni lavarme los dientes apenas me levantaba, porque me daba arcadas. Hasta el mate y el té me daban acidez… Probé todo para cortar, hasta helado de limón, pero no funcionaba. Sé que en el fondo se viene lo más lindo, que es la bendición del embarazo. Por momentos me decía: ‘Soñé toda mi vida con ser mamá, no me hagan esto’” .