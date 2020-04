Los muchachos de antes no usaban arsénico, un filme de finales de los setenta, no solo es una de las mejores producciones de José Martínez Suárez, sino que además es una verdadera joya del cine vernáculo. Una comedia de humor negro y corrosivo con un elenco de antología encabezado por Mecha Ortiz, Arturo García Buhr, Mario Soficci, Narciso Ibáñez Menta y Bárbara Mujica, considerada una pieza de culto. Por eso, la idea de una nueva versión era muy arriesgada, sin embargo Juan José Campanella no solo aceptó el desafío, sino que logró darle una vuelta de tuerca a la trama para modernizarla y que pese a esto no pierda la esencia principal.