“Hoy estoy muy triste y no paro de llorar, porque sé que no te voy a ver mas para pedirte algún consejo, compartir un asado o ver a la ‘acade’ juntos. La vida sigue y no sé como ahora que no estás, pero te prometo que voy poder, que voy a ser fuerte por mí, por mamá y mis hermanos. Espero que ahora estés brindando con los abuelos y tu hermano allá arriba”, escribió.