Capuya recalcó que este tipo de pruegas se realizan en pacientes asintomáticos y que, por no estar realizando la cuarentena al pertenecer a una profesión considerada esencial, Del Moro entraría dentro del grupo de personas que necesitarían ser testeadas. Y concluyó: “Esta era una muestra que me habían dado a mí del test, como me dieron de barbijos y otras cosas que no comercializo jamás”.