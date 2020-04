El director Paolo Sorrentino es el creador de esta ficción que condensa el sello de sus producciones anteriores. Fanático del fútbol e hincha del Napoli, el club que llevó a la gloria Diego Maradona, acaba de estrenar la secuela de The young Pope. El nuevo título es The New Pope que sigue de cerca las intrigas en el Vaticano con la incorporación de John Malkovich como nuevo Papa. Jude Law hizo su parte como Sumo Pontífice en la la primera parte y ahora, luego de un trasplante, asume en su lugar otro hombre. Polémica por donde se la mire, el hombre más importante de la iglesia católica fue reflejado en Pio XIII (Law) con magnificencia y poder.