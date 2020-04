Obviamente, todos marcaron lo dolorosa que es una situación de este tipo. Y entonces ella agregó: “Sobre todo cuando tenés cinco años. Es muy difícil. Creo que por eso me dediqué a los niños y a los jóvenes, para tratar de salvarlos en lo que pude. Nunca lo dije, no me preguntes más...Fue hace muchos años y estoy sanándolo recién ahora. ¿Podés creer? ¡A esta altura de mi vida!”.