Sin embargo, este jueves la modelo hizo referencia al tema y explicó por qué no va al estudio, en medio de la cuarentena total para evitar la transmisión del coronavirus. “Si están todos enojados conmigo, no lo sé. Mi motivo por el que no puedo estar ahí lamentablemente es muy claro: soy la única adulta en la casa con tres menores y claramente no me puedo ir porque tengo que cocinarles, hacer las clases online y no las puedo dejar solas en una casa. Estamos ante una pandemia, la situación cambió. No tengo una empleada y no están en el colegio. Después, si alguien está enojado, ni idea”, aseguró la ex mujer de Fabián Cubero.